19-05-2021, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Busje raakt van de weg en rijdt lantaarnpaal uit de grond bij Scharmer

Scharmer - Op de A7 ter hoogte van de benzinepomp 'Dikke Linde' nabij Scharmer is woensdagmiddag een bedrijfsbusje van de weg geraakt.

Door nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt waarna deze in de slip raakte en tegen een lantaarnpaal tot stilstand kwam. De bestuurder werd door medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd op eventuele verwondingen.





Even later is het slachtoffer met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen. De afrit naar de benzinepomp was door het ongeval tijdelijk afgesloten door de politie en rijkswaterstaat.





Politieagenten hebben rapport opgemaakt van het ongeval. De fors beschadigde bedrijfsbus werd door een bergingsbedrijf afgesleept. Een aannemer komt ter plekke om de lantaarnpaal te repareren.

Dagblad van het Noorden