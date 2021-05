19-05-2021, Persbericht Ggd Groningen

GGD Groningen opent vaccinatielocaties in Stadskanaal en Warffum

Stadskanaal/ Warffum - Maandag 24 mei aanstaande wordt in de provincie Groningen de 8e vaccinatielocatie geopend in Stadskanaal. Een week later op maandag 31 mei volgt de 9e en laatste locatie in Warffum.

Met deze twee nieuwe locaties (naast de zeven al operationele) is het voor alle inwoners van de provincie Groningen mogelijk om dicht bij huis een vaccinatie tegen het coronavirus te krijgen.

Locaties In Stadskanaal gaat in discotheek Fox aan de Hoofdstraat 94 gevaccineerd worden. Er zijn hier 5 prikkamers. In Warffum zijn 12 prikkamers ingericht in Sportcentrum Op Roakeldais aan de Oostervalge 52a.

Beide locaties hebben voldoende parkeergelegenheid en er zijn verkeersleiders aanwezig.

Naast de nieuwe locaties in Stadskanaal en Warffum is het mogelijk om een vaccinatie te krijgen op de locaties in Veendam, Zuidhorn, Appingedam, Scheemda, Hoogezand en Groningen (MartiniPlaza en Kardinge).

Tempo De aankomende weken schalen we flink op. Zo zet GGD Groningen op dit moment ongeveer 4.000 prikken per dag en gaan we naar 8.000 tot 10.000 prikken per dag in juni. Vanaf volgende week gaan we ook gebruik maken van het vaccin Moderna en zoals de verwachting nu is gaan we vanaf week 22 ook vaccineren met het Janssen-vaccin. Door de leveringen van deze extra vaccins kunnen per dag steeds meer mensen gevaccineerd worden. Op dit moment heeft GGD Groningen 25% van de Groningers een eerste prik gegeven. Aankomend weekend wordt de 200.000e prik gezet. We zien aanhoudend een hoge vaccinatiebereidheid onder de groepen die zich kunnen aanmelden.

Afspraak maken Het maken van de afspraken is mogelijk voor mensen die een uitnodigingsbrief van het RIVM hebben ontvangen. Zij kunnen dit doen via het telefoonnummer in de brief of via www.coronavaccinatie-afspraak.nl. Dit geldt niet voor mensen geboren in 1956-1960. Zij worden gevaccineerd door de huisarts.