19-05-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Marumer (44) staat terecht voor betrokkenheid bij wapenhandel

Marum - Een 44-jarige man uit Marum moet zich vandaag verantwoorden voor betrokkenheid bij wapenhandel. Hij werd eind februari vorig jaar bij zijn aanhouding in Drachten neergeschoten door de politie. Zegt Rtvnoord.nl

De Marumer zat daarna elf maanden in voorarrest. De politie had hem naar een hotel in Drachten gelokt en daar twee automatische wapens en een raketwerper van de man gekocht. De man is toen aangehouden.





Hij was niet de enige die die nacht werd opgepakt: op zeventien plekken in Noord-Nederland werden invallen gedaan en tien mensen werden aangehouden.

Het hoofdkwartier van deze grootschalige wapenhandel is volgens justitie een kringloophal in Oosterwolde. De eigenaar van de zaak is de hoofdverdachte.

Bron en meer op Rtvnoord