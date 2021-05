19-05-2021, Chris Kranenborg voor 112Groningen.nl

Brand verwoest auto & schuur in Blijham

Blijham - Een auto en een schuur naast een woning aan de Briolaan in Blijham zijn dinsdagnacht rond 01:00 uur door brand verwoest.

Het vuur sloeg over naar een schuur toen het bij een autobrand begon. Bij de brand is asbest vrijgekomen. Een gespecialiseerd bedrijf is bezig de asbestdeeltjes op te ruimen. De oorzaak van de autobrand wordt onderzocht.

