19-05-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

OM eist veertien maanden cel voor veelpleger

Groningen - Het Openbaar Ministerie (OM) eist veertien maanden celstraf tegen een 41-jarige veelpleger. Dat zegt Rtvnoord.nl

De man wordt verdacht van een diefstal met geweld en van een inbraak uit een woning in Stad, waar de man destijds woonde.

Hij stal in februari blikjes vis uit een supermarkt aan het Linnaeusplein in Groningen. Medewerkers spraken de man op de diefstal aan. Toch liep hij de winkel uit. Buiten ontstond een worsteling tussen hem en winkelmedewerkers. De man greep naar zijn fietsketting en zwaaide daar mee.





Ook zou hij de medewerkers hebben bedreigd en geslagen. De oud-Stadjer bekende de diefstal op zitting, maar ontkende dat hij geweld had gebruikt. 'Zij hielden me in een nek klem en werkten me tegen de grond. Ik heb me verdedigd.

Bron en meer Rtvnoord.nl'