18-05-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Agenten trekken vuurwapens bij aanhouding na eerdere bedreiging in Groningen

Groningen - Agenten hebben dinsdagavond een 44-jarige man aangehouden die verdacht wordt van het bedreigen van een student eerder in de avond. Bij de aanhouding trokken agenten hun pistool.

De bedreiging vond plaats rond 20.30 uur op de Jozef Israëlstraat. “Een student werd daar bedreigd door de 44-jarige man”, vertelt een politiewoordvoerder. “De verdachte dreigde met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp.” De student maakte direct melding van het incident waarop agenten op onderzoek uitgingen. De verdachte werd in de buurt aangetroffen.





“Uit onderzoek is gebleken dat de verdachte een op een vuurwapen gelijkende gasaansteker bij zich had. Hij fietste op een gestolen fiets. De man is aangehouden en zit vast.” De politie doet verder onderzoek in de zaak.





