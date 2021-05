18-05-2021, Oogtv.nl (Bron)

Dader liep na moord nog dagen over Jaagpad; politie stuurde hem weg

Groningen - Milton T., de man die in december vorig jaar werd veroordeeld voor de doodslag op hardloper Hidde Bergman aan het Jaagpad, werd na zijn daad nog dagen lang vastgelegd door beveiligingscamera’s rond de plaats delict.

De politie stuurde hem zelfs weg van een bankje langs het pad, waar T. lag te slapen.

Dat laat Officier van Justitie Peter van der Spek weten in Opportuun, het tweemaandelijkse relatieblad van het Openbaar Ministerie. Volgens Van Der Spek werd T. na de moord, die op 14 mei 2019 plaatsvond, meerdere malen op camera vastgelegd, ondanks het feit dat er een compositietekening en een signalement was voor T.

“Hij bleef zijn hardlooprondjes in dat gebied gewoon maken, zo laat Van Der Spek optekenen. “Op 24 mei lag hij zelfs op een bankje aan het Jaagpad te slapen. Hij werd door agenten, die hem niet herkenden van de compositietekening, gewekt.” Volgens Van Der Spek vertelden de agenten aan T. dat hij op een onveilige plek sliep, omdat er recentelijk een moord was gepleegd. Op dat moment had Opsporing Verzocht al aandacht besteed aan de moord.

Pas twee weken na de moord op Bergman wordt T. gearresteerd, omdat hij een auto had vernield. Nadat bekend werd dat T. handelde door stemmen in zijn hoofd, onder andere door briefjes die de politie aantrof in zijn huis en spraakberichten op de telefoon van T, drong door bij de Officier met wat voor persoon ze te maken hadden. “Woow, dacht ik, waar is Groningen aan ontsnapt?8, laat Van Der Spek optekenen. “Je weet natuurlijk niet wat er gebeurd zou zijn, maar waar de stad en wij bang voor waren, bleek dus een reëel scenario. Het had echt opnieuw kunnen gebeuren en het had iedereen kunnen overkomen. ”