18-05-2021, Oogtv.nl (Bron)

Huiszoeking in Groninger bedrijfspand vanwege witwassen

Groningen - Twee mannen uit Emmen zijn dinsdagmorgen aangehouden op verdenking van witwassen. In Emmen, Nieuw-Dordrecht en Groningen zijn huiszoekingen gedaan.

Daarbij zijn onder meer contant geld, vijf auto’s en een administratie in beslag genomen.

Uit onderzoek kwamen ongebruikelijke geldtransacties naar voren. Daarop werd verder onderzoek ingesteld dat leidde tot de aanhouding van beide mannen van 31 en 28 jaar oud. Daarnaast werd huiszoeking gedaan in drie woningen in Emmen en bedrijfspanden in Nieuw Dordrecht en Groningen.