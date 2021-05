18-05-2021, Joey Lameris 112Groningen

Vrienden/kennissen nemen bij overweg Glimmen afscheid van Herman (update)

Glimmen - Bij voetbalclub ZNC in Zuidbroek is de verslagenheid groot na het overlijden van Herman Roffel. De 20-jarige oud-speler kwam zondagavond om het leven bij een ongeluk op de spoorwegovergang aan de Oude Schoolweg in Glimmen. Dat zegt Rtvnoord.

Bij de overweg ligt een bloemenmonument, met onder meer een voetbalshirt met de namen van ZNC-spelers. Laatste eerbetoon op overweg Maandagvond vond er op de plaats des onheils een wake plaats, als laatste eerbetoon aan de inwoner van Zuidbroek. Het initiatief daarvoor kwam van zijn oud-clubgenoten bij vv ZNC, waar Roffel al op zijn zesde lid werd. 'Hij is inmiddels gestopt, maar we kennen hem van jongs af aan', vertelt jeugdvoorzitter René Schut. Dat maakte van het afscheid op de overweg een mooi, maar beladen moment. 'Dat het vanuit de jongens zelf kwam is heel belangrijk. Voor de meesten was het een stukje herinnering ophalen en rouwverwerking. Als bestuur stonden we daar open voor.' Bij de herdenking waren ook Roffels vrienden uit de autowereld aanwezig. De juiste toedracht wordt door de politie onderzocht. Bron en meer op Rtvnoord