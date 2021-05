18-05-2021, Oogtv.nl (Bron)

Vereniging bedrijven Noord-Oost bang voor klantverlies vanwege Gerrit Krolbrug

Groningen - Vereniging Bedrijven Noord-Oost (VBNO) maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van het bedrijventerrein aan de Ulgersmaweg. Dit terrein is nu slecht bereikbaar voor autoverkeer door de aanvaring van afgelopen weekend.

Guus Vries van VBNO is bang voor eventueel klantverlies van de bedrijven. “Een aantal leden van ons zit aan de Ulgersmaweg en zij zijn redelijk afhankelijk van autoverkeer wat betreft klanten en personeel. De bereikbaarheid van dit terrein is nu gehalveerd. Het kan zijn dat klanten dan overwegen om niet meer hier naartoe te gaan.” Meldt Oogtv.

VBNO denkt niet dat er snel verandering gaat komen in de huidige situatie “Wij voorzien niet dat hier de komende maanden autoverkeer mogelijk is. Nu kijken we hoe onze leden erin staan en dit communiceren wij met Rijkswaterstaat en de gemeente en vice versa.” Aldus Vries.