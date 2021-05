18-05-2021, Oogtv.nl (Bron)

Timelapse inschuiven spoordek: ‘220 uur werk in twee minuten’ (video)

Groningen - De plaatsing van het spoordek over de zuidelijke ringweg tijdens de meivakantie is volgens planning verlopen.

Met een timelapse van WebcamPro blikt Aanpak Ring-Zuid dinsdagmiddag terug op deze succesvolle operatie. In negen dagen werd het spoor weggehaald, een tijdelijke rijbaan voor het spoordek aangelegd en het spoordek ingereden en geplaatst. Daarna werd het spoor weer opgebouwd. Zegt Oogtv.nl. De plaatsing van het spoordek over de bouwkuip werd enthousiast gevolgd door Stadjers. In totaal hebben bijna 12.000 mensen, via een webcam, naar de werkzaamheden gekeken. Deze beelden heeft WebcamPro nu samengevat in een timelapse van twee minuten.