18-05-2021, Marc Dol 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Motorrijder ten val door olie op rotonde

Stadskanaal - Op de Dr. Kinglaan in Stadskanaal is dinsdagmorgen rond 07:45 uur een motorrijder onderuit gegaan door olie op de rotonde. De bestuurder werd in de ter plaatse gekomen ambulance behandeld.