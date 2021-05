17-05-2021, Ingezonden artikel & Pexels foto

5 manieren om je veiligheidsgevoel te optimaliseren

Groningen - Wanneer je met mensen te maken hebt in je werk bestaat de kans dat je met bedreigingen, verbale aanvallen, fysiek geweld, overvallen of aanranding te maken krijgt.

Zo optimaliseer jij je veiligheidsgevoel

Helaas is niet iedereen die je tegenkomt tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden welwillend en te goeder trouw. Onder andere ambtenaren, beveiligers, conducteurs en medewerkers in de zorg kunnen daarover meepraten, weten ze bij secure2go. Meestal is rustig op iemand inpraten genoeg om te de escaleren. Maar als de redelijkheid ver te zoeken is kan de situatie ook snel verder escaleren. In dit soort gevallen is het fijn als je een agressie noodknop tot je beschikking hebt waarmee je snel assistentie in kunt schakelen als dat nodig is. Hetzij van je collega’s, hetzij van beveiligers of de hulpdiensten. In dit artikel geven vertellen we je hoe ook jij je veiligheidsgevoel optimaliseert.

Wees bewust van je omgeving

We kennen het allemaal. Je loopt op straat en bent druk met van alles, behalve met je omgeving. Vooral de mobiele telefoon is hier de schuld aan. Even snel een appje beantwoorden, routeplanner raadplegen of een sms sturen. Als je mazzel hebt struikel je alleen maar over een stoeprand of bots je tegen een lantaarnpaal. Niks aan de hand. Maar in een omgeving waar een aanval zou kunnen plaatsvinden is het belangrijk dat je alert bent. Dat betekent niet dat je constant paranoia om je heen moet kijken om eventueel gevaar te spotten, maar het betekent wel dat je oplet op wat er om je heen gebeurt. Alleen dan heb je kans dat je bedreigende situaties ziet aankomen en dat je op tijd en adequaat reageert. Door te erkennen dat er potentieel gevaarlijk situaties kunnen ontstaan train je die alertheid. Denk niet ‘dat overkomt mij niet, dat gebeurt hier niet, zo zijn mensen niet’, hierdoor verslapt je aandacht en word je verrast als er wel iets gebeurt.

Weten wat er waar gebeurt

Met een zogenaamde agressie noodknop is hulp nooit ver weg. Door deze knop bij je te dragen verhoogt het gevoel van veiligheid meteen. Wanneer de drager de knop indrukt wordt een meeluisterverbinding tot stand gebracht met een getrainde centralist die hoort wat er ter plekke wordt gezegd. Als hij of zij het nodig acht worden terstond de hulpdiensten zoals politie, beveiliging of ambulance gealarmeerd. Doordat het systeem met gps werkt is de locatie van de persoon in kwestie tot op twintig meter nauwkeurig. Dankzij een extra tool is het zelfs mogelijk om binnen een gebouw de locatie van iemand te bepalen.