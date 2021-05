De brug werd afgelopen vrijdagnacht geramd door een Duitse tanker met de naam 'Bodensee'. Door de enorme aanvaring raakte de brug zo zwaar beschadigd dat de brug niet meer te bedienen was. De vaarweg was sindsdien de aanvaring vrijdagnacht volledig gestremd.

Het gehele weekend heeft Rijkswaterstaat hard gewerkt om de brug toch open te draaien. Helaas was er zondag enige vertraging opgelopen, waardoor er maandag nogsteeds geen scheepvaart mogelijk was. Vanaf maandagavond half acht was er weer scheepvaartverkeer mogelijk op het Van Starkenborghkanaal. Tientallen boten moesten door de stremmung enkele dagen noodgedwongen stilliggen.

De loopbruggen over het Van Starkenborghkanaal gaan maandagavond om 22.00 uur weer open. Dinsdagochtend om 10.00 uur gaat één van beide loopbruggen weer even dicht voor opruimwerkzaamheden. De opruimwerkzaamheden zullen geen problemen opleveren voor de scheepvaart meldt Rijkswaterstaat.

Rtvnoord