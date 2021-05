17-05-2021, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Brug bij de Scheve Klap in storing, scheepvaart gestremd

Nieuwolda - De brug over het Termunterzijldiep bij de Scheve Klap wil door een storing niet omhoog.

Door de storing in brug is er geen scheepvaart mogelijk tussen Nieuwolda en Termunterzijldiep. Het is niet bekend sinds wanneer de brug al in storing is.





Ook is het is niet bekend wanneer het probleem is opgelost. De gemeente Eemsdelta is op de hoogte van de storing. Een monteur zal de brug moeten nakijken en eventueel moeten repareren. Tot die tijd is er geen scheepvaart mogelijk.