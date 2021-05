17-05-2021, 112Groningen.nl & Dagblad van het Noorden

Man uit Hoogezand ramt bij Rolde expres politiewagen: werk- en celstraf

Rolde/ Hoogezand - Een 30-jarige man uit Hoogezand botste in augustus bij Rolde op een parkeerplaats langs de N33 opzettelijk met zijn auto op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond aan zijn rug.

De Hoogezandster moet voor poging toebrengen zwaar lichamelijk letsel een werkstraf van 140 uur uitvoeren. De rechter legde hem ook een voorwaardelijke celstraf van vier maanden op.





De agenten kwamen op een melding af van een verwarde man langs de N33, tussen Rolde en Assen. Ze zagen inderdaad iemand rondlopen in een weiland. In een auto die op de vluchtstrook stond geparkeerd zat nog een man. De persoon in het weiland was voor de agenten niet aanspreekbaar. Alleen zijn vriend, die uit de auto kwam, kreeg contact met hem. De agenten waren bang dat de Hoogezandster de weg op zou rennen en onder een auto zou komen. Ze vroegen de vriend de auto bij het tankstation neer te zetten en de verwarde man de auto in te praten. Dit lukte.





Verward door drugs

De agenten zagen vervolgens tot hun stomme verbazing dat de verwarde man achter het stuur schoof en zijn vriend zat op de bijrijdersstoel. De Hoogezandster zette de auto in de achteruit en botste op de politiewagen, waarin twee agenten zaten. Hun auto raakte flink beschadigd.