17-05-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Rijkswaterstaat: “Gerrit Krolbrug ligt weer op de spil, wordt open gedraaid”

Groningen - Er zit weer beweging in de Gerrit Krolbrug. Rond 19.45 uur was men met man en macht bezig om de brug open te draaien.

“Het laatste nieuws is dat het gelukt is om de brug weer op de spil te plaatsen”, vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. “Dat dit gelukt is, is ook heel mooi nieuws. Hierdoor kan de brug weer draaien. Op dit moment zijn we druk bezig om met behulp van de kraan de brug op de kant te leggen, op de plek waar we het brugdek willen hebben.”





De Gerrit Krolbrug werd in de nacht van vrijdag op zaterdag aangevaren door een binnenvaarttanker. Het afgelopen weekend is er druk gewerkt om het scheepvaartverkeer op het Van Starkenborghkanaal te kunnen hervatten. De deadline om de werkzaamheden maandagochtend af te ronden werd niet gehaald. Of het scheepvaartverkeer maandagavond weer hervat kan worden is onbekend. “Daar kunnen wij op dit moment geen uitspraken over doen, dat is nog onbekend.”





Toch was er in het begin van de avond al activiteit waarneembaar. Een aantal schepen die de afgelopen stillagen nabij de Oostersluis gingen door de sluis heen en meerden vervolgens aan, aan de Florakade.

Nadat de brug open was gedraaid en de beide Mammoet-kranen in waren gepakt kon het scheepvaartverkeer hervat worden. Rond 20.35 uur passeerde het eerste vrachtschip. Door de aanvaring waren er zo’n twintig schepen gestrand. Het is nog onbekend wanneer de beide fiets- en voetgangersbruggen weer open kunnen.