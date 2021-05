17-05-2021, 112Groningen.nl & Handhaving Groningen

Politie en handhaving plukken man met scootmobiel van de A28 bij Haren

Groningen - De politie en handhaving hebben maandagmiddag een oudere man met zijn scootmobiel van de A28 geplukt.

"Vanmiddag reden collega's op de A28 toen zij een spoedmelding meekregen van een persoon die op een scootmobiel over de A28 reed", schrijft handhaving Groningen op haar Instagram-pagina. "In overleg met de meldkamer zijn wij samen met collega's van politie Groningen Zuid ter plaatse gegaan."





Een oudere man was door onbekende oorzaak op de A28 terechtgekomen met zijn scootmobiel. De hulpverleners troffen de man aan op de vluchtstrook tussen Haren en Groningen. Nadat er een veilige werkruimte was gecreëerd zijn politieagenten en handhavers met de man in gesprek gegaan.





De man werd samen met zijn scootmobiel door de politie en handhaving van de snelweg gehaald en veilig afgeleverd op de plaats van bestemming.