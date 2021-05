17-05-2021, 112Groningen.nl & Rijksoverheid

CoronaMelder nauwkeuriger door nieuwe versie framework

Groningen - Vanaf vandaag gebruikt CoronaMelder een nieuwe versie van het Google Apple Exposure Notification (GAEN) framework. Hierdoor wordt de app nauwkeuriger in het sturen van besmettingsmeldingen.

De app gebruikt het framework om ontmoetingen te detecteren via bluetooth. Gebruikers kunnen een melding ontvangen als ze in contact zijn geweest met iemand die achteraf besmet bleek. Uit een onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is uitgevoerd blijkt dat met de nieuwe versie van het framework de app beter kan bepalen of gebruikers een melding moeten ontvangen.





Contactmomenten

De nieuwe versie maakt het mogelijk om gebruikers die op één dag meerdere keren in contact zijn geweest met een besmet persoon een melding te sturen, indien deze contactmomenten bij elkaar opgeteld langer zijn dan 15 minuten. Op dit moment stuurt CoronaMelder alleen nog meldingen wanneer het contactmoment aaneengesloten langer dan 15 minuten is.





Betrouwbaardere besmettingsmeldingen

Eerder waren er berichten van gebruikers over onterechte meldingen. Daarbij zou er sprake zijn van signalen die door muren en vloeren waren gegaan. In het onderzoek is daarom specifiek gekeken naar de invloed van dit soort obstakels op de sterkte van het bluetooth-signaal. Hieruit blijkt dat obstakels het bluetooth-signaal aanzienlijk verzwakken in verhouding tot signalen in open ruimtes, maar niet helemaal wegnemen.





Door CoronaMelder nu aan te sluiten op de nieuwe versie van het framework kan CoronaMelder beter onderscheid maken bij obstakels. Hiermee worden besmettingsmeldingen uit de app betrouwbaarder.









Minister De Jonge: “Met de nieuwe versie van het framework kan CoronaMelder een nog betere bijdrage leveren aan het opsporen van besmettingen en het indammen van het virus. We vinden meer en eerder besmette personen.”









Automatische update

CoronaMelder wordt vanaf vandaag automatisch geüpdatet waarna de app gebruik maakt van de nieuwe GAEN-technologie. De gebruiker hoeft hier zelf geen actie voor te ondernemen. Vergelijkbare notificatieapps uit landen als het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Zwitserland zijn ook aangesloten op de laatste versie van het framework.