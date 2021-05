17-05-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

21 maanden en jeugd TBS geëist steekpartij schoolplein Lewenborg

Groningen - Het Openbaar Ministerie heeft 21 maanden jeugddetentie geëist tegen de 18-jarige Sven O. Dat schrijft RTVNoord.

Sven O. wordt er van verdacht dat hij vorig jaar september de 19-jarige Chris Kalfsbeek heeft neergestoken op het schoolplein van OBS De Vuurtoren in Lewenborg. Het slachtoffer was verliefd op de vriendin van de verdachte.





De verdachte is verminderd toerekeningsvatbaar en daarom werd niet de maximale 24 maanden geëist. O moet daarnaast meewerken aan een behandelingsprogramma. De verdachte gaf toe dat hij Kalfsbeek een keer had gestoken, maar dat het niet de bedoeling was om hem te doden. Op 25 juni wordt uitspraak gedaan.





Tegen de 18-jarige van O vriendin werd eerder 21 maanden jeugddetentie geëist en onvoorwaardelijke jeugd TBS. Een derde 17-jarige verdachte hoorde een straf gelijk aan zijn voorarrest eisen en voorwaardelijke jeugd TBS. Zij hadden samen Kalfsbeek in de val gelokt.









