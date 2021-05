17-05-2021, Facebook Politie Groningen

Getuigen gezocht: Tiener (15) raakt gewond bij steekpartij

Groningen - Op maandag 10 mei heeft er rond 21.00 uur een steekincident plaatsgevonden aan de Dr. C. Hofstede de Grootkade in Groningen.

Hier waren in ieder geval vier licht- tot donkergetinte mannen bij betrokken. Eén jongen raakte gewond aan zijn arm. Het betreft een 15-jarige jongen uit Groningen. De jongen die vermoedelijk gestoken heeft betreft een jongen van ongeveer 20 jaar oud. Hij is ongeveer 1.70 meter lang, heeft een smal postuur en droeg een zwart trainingsjack. Van de overige drie jongens droeg één een witte trui. De andere twee droegen vermoedelijk beide een zwart trainingspak en hadden krullend haar.





Na het incident zijn de verdachten verschillende kanten opgerend. Eén van de betrokkenen zou zijn weggereden in een zwarte auto.



Er is meteen een buurtonderzoek gestart en er is gesproken met getuigen. Ook zijn er camerabeelden veiliggesteld. Toch zijn we nog op zoek naar meer informatie. We komen graag in contact met mensen die (mogelijk) meer weten van dit incident en hun informatie nog niet met ons gedeeld hebben.





Heeft u rond dit tijdstip of wellicht vlak ervoor of erna iets opvallends gezien aan de Hofstede de Grootkade of de nabije omgeving? Of heeft u het steekincident zien gebeuren? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Ook als u vlakbij woont en bijvoorbeeld over camera-/deurbelbeelden van die avond beschikt of andere informatie hebt die ons meer kan vertellen over dit incident dan komen we graag met u in contact. U kunt ook altijd anoniem informatie delen via 0800-7000.