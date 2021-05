17-05-2021, @brwGroningen bron & foto

Brandweer: Wie mist een zonnebril op sterkte?

Groningen - Zondag oefende het duikteam van brandweer Groningen bij het stadsstrand in de stad.

Tijdens die oefening vonden ze veel spullen, waaronder twee zonnebrillen op sterkte. Is een daarvan van jou? Laat het de brandweer even weten via een dm hieronder via de Twitter van de brandweer(@brwgroningen)