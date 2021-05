17-05-2021, Joey Lameris 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Magnetron rookt en laat brandweer uitrukken

Groningen - De brandweer van Groningen is maandagmiddag om 13:30 uur uitgerukt voor een brandmelding in een pand aan het Boterdiep in de stad.

Ter plaatse bleek aangebrand eten in een magnetron de oorzaak te zijn van de rookontwikkeling in het pand zegt de brandweer via Twitter. Ze gaan het pand ventileren en daarna keren ze terug naar de kazerne.