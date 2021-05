17-05-2021, Oogtv.nl (Bron)

VVD wil snel duidelijkheid over ‘mini-Suez’ in Stad

Groningen - De Provinciale Statenfractie van de VVD wil snel duidelijkheid over de Gerrit Krolbrug en de plannen van Rijkswaterstaat met de andere bruggen in de Stad.

De fractie diende maandagochtend schriftelijke vragen in bij het provinciebestuur. “De brug vormt een belangrijke verbinding tussen de binnenstad en de wijken Beijum en de Hunze. Voor deze inwoners en bedrijven is het belangrijk om goed geïnformeerd te worden¨, aldus Statenlid Nico Bakker. Dat meldt Oogtv maandagmorgen. De provincie moet daarom bij het Rijk aandringen om de variantenstudie voor de bruggen in Groningen zo snel mogelijk af te ronden, zo stelt Bakker. Niet alleen om duidelijkheid te krijgen voor de inwoners, maar ook voor de scheepvaart. Bakker: “De economie en scheepvaart hebben al een klap gekregen van de blokkade van het Suezkanaal, daar hoeft geen ‘mini-Suez’ in Stad bij.” In de nacht van vrijdag op zaterdag vond een aanvaring plaats met de Gerrit Krolbrug over het Van Starkenborghkanaal. De brug raakte daarbij ernstig beschadigd. Alle opvarenden en de scooterrijder die op de brug reed op het moment van de aanvaring, zijn met de schrik vrijgekomen. Rijkswaterstaat startte zaterdagmiddag een operatie om de vaarweg weer te openen, maar door complicaties is dit tot maandagochtend nog niet gelukt. (Video van zondagmorgen)