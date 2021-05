17-05-2021, Persbericht Ggd Groningen

GGD Groningen lanceert nieuwe website voor gezonde leefstijl

Groningen - Hoe blijf je gezond en fit? En hoe zorg je goed voor jezelf, juist nu in deze bijzondere tijd? Op de nieuwe website Gezond Leven in Groningen vind je het antwoord.

De website www.gezondleveningroningen.nl is in het leven geroepen omdat medewerkers van GGD Groningen merkten dat er momenteel veel zorgen zijn onder de Groningers; bij kinderen, jongeren, volwassenen maar ook bij ouderen. Speciaal voor alle inwoners van de provincie Groningen verzamelt GGD Groningen nu tips, activiteiten en informatie over een gezonde leefstijl.

Dynamische website

Marieke Wijninga, die bij de GGD deze website heeft opgezet, zegt daarover het volgende:

“We hopen met ‘Gezond leven in Groningen’ antwoord te geven op vragen die er spelen. Wat kan je doen om gezond te blijven? Welke partijen hebben welk aanbod voor je als inwoner van de provincie Groningen? De website wordt de komende maanden steeds aangevuld met waardevolle informatie. Het is een dynamisch aanbod, dus blijf de site in de gaten houden!”

Gezond eten, bewegen en ontspannen

Door gezond te eten en regelmatig te bewegen en ontspannen, versterk je je weerstand. En een goede weerstand zorgt er voor dat je minder snel ziek wordt. Gezondheid gaat ook over contact hebben met mensen en kunnen genieten van je leven. Maar ook mee kunnen doen, praten over je gevoelens, goed voor jezelf zorgen en kunnen ontspannen.

Positieve gezondheid

De inhoud van de website is vanuit een positieve insteek geschreven. Evelien Kalisvaart, gezondheidsbevorderaar bij de GGD, legt uit: ‘’Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. De tips zijn geen moeten, maar meer gericht op wat kan.’’

Het afgelopen jaar lag bij de GGD de nadruk veel op de activiteiten met betrekking tot corona, zoals testen en vaccineren. GGD Groningen doet daarnaast heel veel andere dingen. Via deze nieuwe website worden deze activiteiten verzameld, goed in beeld gebracht en wordt een gezonde levensstijl gepromoot. Er is ruimte voor initiatieven van andere partijen uit de provincie; er gebeurt al heel veel en door de informatie te bundelen hoopt GGD Groningen dat de initiatieven goed vindbaar zijn.