Acht fietsen ingeladen in bestelbus

Uithuizen - In de nacht van zaterdag op zondag werd op de N363 te Uithuizen een witte bestelbus gecontroleerd. De bestuurder reed onder invloed van alcohol en werd aangehouden.

Bij nader onderzoek bleek dat er acht fietsen in de bestelbus stonden die zeer waarschijnlijk van diefstal afkomstig waren. Van de fietsen waren de sloten nl doorgeknipt. De fietsen zijn in beslag genomen door de politie. Graag zouden ze in contact komen met de eigenaren van de afgebeelde fietsen.

Mocht je je fiets herkennen dan a.u.b. contact opnemen met de politie via 0900-8844.

