17-05-2021, Oogtv.nl (Bron)

Rijkswaterstaat: “Kleine tegenslag bij werkzaamheden Gerrit Krolbrug”

Groningen - Bij de hijswerkzaamheden bij de Gerrit Krolbrug heeft men zondagavond te maken met een tegenslag. Dat laat Rijkswaterstaat weten.

“Het gaat om een hele kleine tegenslag”, laat woordvoerder Baudina Schaafsma van Rijkswaterstaat weten. “We hebben in de ochtend een drijver onder de brug geplaatst. Daar hebben we lucht in gepompt zodat de brug hoger komt te liggen.

Toen de drijver bijna onder de brug lag zagen we dat er water in het ponton stroomde. Het gaat om een lekkage onder het wateroppervlakte.” Schaafsma noemt het vervelend. “Ja, het is jammer want het kost extra tijd. We hebben een pomp aangesloten waarmee we het water wegpompen. Dus voor de duidelijkheid, het is een kleine tegenslag, de operatie is nog niet mislukt en we zijn blij dat we het op tijd ontdekt hebben.”

De planning is nog steeds dat de werkzaamheden voor maandagochtend afgerond kunnen worden. “Het heeft prioriteit dat het scheepvaartverkeer weer snel hervat kan worden, en dat ook de beide voetgangers- en fietsbruggen weer in gebruik kunnen worden genomen. Maar voor ons zijn dit ook spannende werkzaamheden, het is ook niet iets dat we dagelijks doen.”