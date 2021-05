16-05-2021, G. Twickler - 112Groningen.nl

Auto belandt op de kop in de sloot; bestuurder verlaat ongeval

Emmer-Compascuum - Verschillende brandweerkorpsen en ambulances werden zondagavond omstreeks half acht gealarmeerd voor een voertuig te water aan de Jonkervaart bij Emmer-Compascuum.

Ter plaatse troffen de hulpdiensten een auto aan die op de kop in de sloot lag. Meteen werd in en rondom de sloot gezocht naar de bestuurder. De brandweer heeft met behulp van een kraan de auto uit de sloot gehaald. Echter werd er niemand aangetroffen.





Later bleek de bestuurder te zijn gevlucht. Hij is inmiddels aangehouden door de politie. Het is niet bekend waardoor de auto in de sloot belandde. Een bergingsbedrijf heeft de auto afgevoerd.