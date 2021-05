16-05-2021, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Brandweer opgeroepen voor ingestorte dak in Oude Pekela

Oude Pekela - De brandweer van oude Pekela werd zondagavond rond vijf voor half negen opgeroepen voor een instorting aan de Hanekampswijk in Oude Pekela.

Bij aankomst bleek er sprake te zijn van een instorting bij een dak van een woning. De woning was niet bewoond en er raakte niemand gewond. De brandweer heeft een controle rondom het pand gedaan en concludeerde dat er geen gevaar was voor de omgeving. Kort daarna is de brandweer retour gegaan naar de kazerne.