16-05-2021, Marc Dol - 112Groningen

Gaslucht in woning Stadskanaal

Stadskanaal - De brandweer van Stadskanaal werd zondagavond rond 18.30 uur opgeroepen voor een gaslekkage aan de Utrechtselaan in Stadskanaal.

Ter plaatse heeft de brandweer zowel in- als rondom de woning diverse metingen verricht. De brandweer heeft de woning vervolgens geventileerd. Waardoor de gaslucht is ontstaan is niet bekend. Nadat de woning geventileerd was kon de brandweer terugkeren naar de kazerne.