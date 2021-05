16-05-2021, Joey Lameris & Michael Huising - 112Groningen.nl

Nacontrole bij restaurant in Hoogezand

Hoogezand - Zondagmiddag werd de brandweer van Hoogezand rond twintig voor vier opgeroepen voor een gebouwbrand aan de Sluiskade in Hoogezand.

Toen de brandweer ter plaatse kwam bleek in een restaurant een korte tijd een brand te hebben gewoed. De brand woedde in de frituurpan in de zaak.De brandweer heeft een nacontrole uitgevoerd.



Nadat het duidelijk was dat er geen sprake meer was van brand hebben ze het restaurant geventileerd en de frituurpan buiten gezet. Ongeveer een uur na de melding kon de brandweer terug keren naar de kazerne.