16-05-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Rookontwikkeling bij knutselen leidt tot inzet brandweer in Groningen

Groningen - De Groninger brandweer moest zondagmiddag in actie komen aan de Edelsteenlaan in de Groningse wijk Vinkhuizen voor een vermeende brand in een schuurtje, schrijft oogtv.nl.