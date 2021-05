16-05-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

GGD: “Mensen geboren in 1963 of 1964 kunnen vaccinatieafspraak maken”

Groningen - Mensen die geboren zijn in 1963 of 1964 kunnen vanaf zondag een afspraak maken voor een inenting tegen het coronavirus. Dat laat de GGD weten, schrijft oogtv.nl.

Demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid laat weten dat iedereen met een medische indicatie tussen de 18 en 60 jaar oud die elk jaar de griepprik krijgt nu is uitgenodigd. Het vaccinatieprogramma wordt nu verder afgewerkt op volgorde van oud naar jong. De groep die in 1963 of 1964 geboren zijn bestaat uit zo’n 400.000 mensen. Volgens de GGD is het niet nodig om te wachten op de uitnodigingsbrief. Men kan via deze website een afspraak maken. De groep gaat ingeënt worden met het Pfizer- of Moderna-vaccin.





In Nederland zijn tot nu toe 7,1 miljoen prikken gezet. Dat is wel een schatting. De GGD’en schatten het aantal prikken op 4,7 miljoen, hoewel in dit getal de inentingen die gezet zijn in ziekenhuizen en bij huisartsen niet zijn meegerekend.