Gerrit Krolbrug: Hijsen zondagmorgen begonnen (Video)

Groningen - “Het bedrijf Mammoet heeft twee kranen ter plaatse laten komen”, Meldt Oogtv zaterdagavond. “De beide kranen heeft men inmiddels geïnstalleerd.

Ook zijn er twee vrachtwagens met trailers van het bedrijf aanwezig. Op deze trailers liggen allemaal materialen die men bij de werkzaamheden moet gebruiken.

Onbekend hoe groot de schade precies is

Rijkswaterstaat liet eerder in de avond weten dat het hijsen van de Gerrit Krolbrug zondag start bij het krieken van de dag. “De brug is door de aanvaring van het ponton afgevallen en ligt nu klem”, vertelt Henk Middendorp van Rijkswaterstaat. “Door te takelen willen we de brug weer op het ponton krijgen. Dan zal ook duidelijk zijn hoe groot de schade is aan de constructie. Ook zal dan duidelijk worden wat we verder gaan doen. Is er een manier om de brug weer operationeel te krijgen, of moet de brug ontmanteld worden. Dat zijn vragen die dan pas beantwoord kunnen worden.”

Schipper aangehouden

De Gerrit Krolbrug werd in de nacht van vrijdag op zaterdag aangevaren. Diverse buurtbewoners hoorden een luidde knal. Waar de één dacht aan een aardbeving dacht een ander aan een vliegtuig dat was neergestort. Al snel blijkt het om een aanvaring van de brug te gaan. Een scooterrijder die op het moment van de botsing over de brug reed is lichtgewond geraakt. De 59-jarige schipper van het binnenvaartschip is door de politie aangehouden. Uit onderzoek is gebleken dat de man uit Tsjechië op het moment van de aanvaring niet onder invloed was van drank of drugs. Het onderzoek naar de toedracht wordt de komende dagen voortgezet.

Pontje of de genie van de Koninklijke Landmacht

Bij de politiek heeft de aanvaring voor verbazing gezorgd. “We hebben alweer met een aanvaring te maken in het Groningse”, laat fractievoorzitter Tom Rustebiel van D66 weten. “Ik noem dat ongelofelijk.” Zijn collega Benni Leemhuis van GroenLinks vindt dat er zo snel mogelijk een oplossing moet komen. Dagelijks maken 15.000 fietsers gebruik van de verbinding. Hij hoopt dat de voetgangersbruggen snel weer open kunnen, maar wil dat Rijkswaterstaat komt met een oplossing voor mensen die slecht ter been zijn of zich met een bakfiets voortbewegen. “Wellicht kunnen we gaan werken met een pontje? Of misschien kunnen we de genie van de Koninklijke Landmacht erop af sturen? Het is een belangrijke verkeersader. Als de Gerrit Krolbrug er niet is, dan merk je dat direct in de hele stad.”

Voetgangersbruggen ook op zondag nog gesloten

Rijkswaterstaat laat weten dat de voetgangersbruggen ook zondag nog gesloten zullen zijn. De verwachting is dat de bruggen maandagochtend wel weer gebruikt kunnen worden.

