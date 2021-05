15-05-2021, Michael Huising 112Groningen

Kliko in lichterlaaie tegen schuurtje in Veendam

Veendam - Zaterdagavond rond de klok van 23.20 uur werd er een schuurtje brand gemeld aan de H.J. Topstraat.

Ter plaatse bleek een afvalcontainer tegen de gevel van een schuurtje in brand te staan. De vlammen bedreigden het schuurtje maar door de snelle inzet van brandweer Veendam kon worden voorkomen dat het schuurtje ook in vlammen op ging, wel liep het enige schade op door het vuur. De oorzaak van de brand is onbekend, brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie zal hier onderzoek naar verrichten.