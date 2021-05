15-05-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Rijkswaterstaat: “Twintig schepen liggen te wachten, omleiding ingesteld”

Groningen - Voor de Gerrit Krolbrug liggen zaterdag in het begin van de middag twintig schepen te wachten. Volgens Rijkswaterstaat gaan dat er niet meer worden.

“Toen de gevolgen van de aanvaring duidelijk waren hebben we een zogeheten BAS-bericht verstuurd”, vertelt woordvoerder Baudina Schaafsma van Rijkswaterstaat. “Dit is een Bericht Aan het Scheepvaartverkeer. Schippers krijgen dan te horen wat er aan de hand is waardoor ze daar op kunnen anticiperen. Het bericht geldt echter niet voor schepen die zich op dat moment al op het Van Starkenborghkanaal bevonden. Zij kunnen, vanwege hun lengte, niet zo maar even omdraaien. Dat gaat niet.”





Volgens Schaafsma is het onderzoek naar de gevolgen van de aanvaring nog altijd in volle gang. “Afgelopen nacht zijn we begonnen met een inspectie. Wat is er precies gebeurd? Hoe groot is de schade? Rond deze tijd gaan we om tafel zitten, samen met alle techneuten, en wordt er een plan van aanpak opgesteld. Belangrijk is dat de vaarweg snel weer beschikbaar komt, maar wanneer dat het geval zal zijn, daar durf ik op dit moment geen uitspraken over te doen.”