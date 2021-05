15-05-2021, Raymond Meter - 112Groningen.nl

Aanpak Ring Zuid werkt hard aan herstelwerkzaamheden op het spoor tussen Europapark en het Hoofdstation

Groningen - ProRail en Aanpak Ring Zuid zijn momenteel druk bezig het spoor tussen station Europapark en het Hoofdstation Groningen te herstellen.

Afgelopen week werd het spoordek voor de verdiepte ligging van de nieuwe zuidelijke ringweg op zijn plek gereden. Om het ruim 5 miljoen wegende spoordek op zijn plek te rijden moest het spoor worden verwijderd.





Maandagmorgen, 17 mei aanstaande, moeten de eerste treinen weer over het spoor kunnen rijden vanaf het Hoofdstation naar andere treinstations. Men is met man en macht bezig om dat doel te halen. Volgens Aanpak Ring Zuid lopen de werkzaamheden op schema en gaat men ervanuit dat maandag de treinen gewoon weer via de normale dienstregeling kunnen rijden.