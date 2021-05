15-05-2021, 112Groningen.nl & Dagblad van het Noorden

Jesse (21) reed met zijn scooter over de Gerrit Krolbrug toen het schip erop klapte: 'Leek wel aardbeving'

Groningen - Bij daglicht is goed te zien hoe hard de klap was van het Duitse tankschip dat in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Gerrit Krolbrug in Groningen knalde.

Vanwege het late tijdstip waren er weinig mensen op de been, maar scooterrijder Jesse Wiers (21) zal zijn nachtelijke ritje niet snel vergeten. „Ik was bijna op het einde van de rijbaan op de brug, toen de enorme klap ineens kwam", vertelt hij in een interview aan Dagblad van het Noorden.





Jesse heeft nog geluk gehad, zegt hij, al ligt zijn scooter compleet aan diggelen. „Ik ging zelf omver, ben dus wel gevallen, maar het lijkt gelukkig nog mee te vallen.”





Wiers kan er een paar uur later rustig en nuchter over praten: „Meestal zie je om die tijd niet zoveel schepen varen daar. Na 20.00 uur is het meestal niet druk meer op het water. Ik was juist op weg naar huis, in de wijk Lewenborg. Ik kwam terug van een vriend. Maar dit ging deze keer dus goed mis…”









Enorm kabaal

Het was een enorm kabaal. „Ik reed op het rijvlak. Het leek wel een aardbeving die je meemaakt en hoort. Enorm!” De aanvaring van een binnenvaartschip met de oude stadsbrug kwam dus totaal onverwacht. „De bomen waren open, het licht was op groen. Het leek normaal.”





Op dat moment zag Jesse de boot aan komen varen. „Verder heb ik niemand gezien op de brug. Ik was de enige erop, lijkt het.” De dreun bleef niet helemaal zonder gevolgen. „Ik viel toch nog op een been. Mijn been is blauw, maar ik zei tegen de hulpverleners dat het meeviel en niet met de ambulance mee hoefde. Maar misschien ga ik toch nog even naar de huisarts straks.”













