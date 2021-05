15-05-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Tot nu toe tientallen mensen ingeënt via PrullenbakVaccin.nl

Groningen - Via de website PrullenbakVaccin.nl zijn tot nu toe enkele tientallen mensen ingeënt tegen het coronavirus. Een UMCG-arts is één van de initiatiefnemers van de site.