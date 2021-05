14-05-2021, 112Groningen.nl & YouTube: Meternieuws

Auto uit de bocht gevlogen tussen Boerakker en Tolbert (Video)

Boerakker/Tolbert - Vrijdagavond werden de hulpdiensten omstreeks vijf voor negen opgeroepen voor een ongeval aan de Schilligepad bij Boerakker.

Verschillende hulpdiensten waaronder de brandweer van Leek en meerdere ambulances werden naar de plaats van het ongeval gestuurd. Bij aankomst bleek er bij de Blinkweg een automobilist door nog onbekende oorzaak het macht over het stuur te zijn verloren. De auto was uit de bocht gevlogen en kwam daardoor op de zijkant in de berm tot stilstand.



De inzittenden van de auto werden gecontroleerd door de ambulancedienst. Zij konden ter plaatse worden behandeld en hoefden niet meer naar het ziekenhuis. Een berger heeft de auto weggesleept. De politie zal onderzoek gaan doen naar de toedracht.