14-05-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Politie deelt meer informatie van inbrekers bij supermarkt aan Kerklaan (2x Video)

Groningen - De politie in Groningen heeft vrijdagmiddag meer informatie gedeeld van drie mannen, die op 22 januari jongstleden vernielingen aanrichtten en diefstallen pleegden in de Coop-supermarkt aan de Kerklaan in Groningen. Dat schrijft oogtv.nl.

Op de beelden is te zien dat twee personen tegen bakken met bloemen aan schopen en dat er met winkelmandjes gegooid werd. Ook is te zien dat een andere persoon de winkel binnenging, over de servicebalie klom en een aantal pakjes sigaretten uit een kast pakte. Meteen daarop verlieten de jongeren de supermarkt en maakten zich uit de voeten.





Kort na het incident hield de politie, buiten de supermarkt, negen personen aan. De personen die de supermarkt binnendrongen, waren daar niet bij.





Signalement

Dader nummer één droeg tijdens de inbraak een zwartkleurige broek, een zwartkleurige, gewatteerde jas met een embleem op de linkermouw, een zwarte hoodie (trui) met capuchon, zwarte schoenen en een blauwkleurig mondkapje.





Nummer twee droeg een blauwe broek, een zwarte jas van het merk ‘Canada Goose’, donkere schoenen en een zwart mondkapje.





De derde verdachte was getooid in Zwartkleurige ‘Under Amour’-joggingbroek, een zwarte jas met een logo van ‘The North Face’. Daarnaast droeg deze jongeman zwarte schoenen, handschoenen mondkapje of sjaal. Alledrie hadden zij een lichte huidskleur.





Tips zijn welkom