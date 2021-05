14-05-2021, 112Groningen.nl

Bulkwagen belandt naast de weg in een sloot, chauffeur ongedeerd (Video)

Overschild - Op de Meerweg in Overschild is vrijdagochtend een bulkwagen naast de weg in de sloot belandt.

Het ongeval gebeurde omstreeks negen uur. De bulkwagen was geladen met veevoer. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond en kwam met de schrik vrij.

Waardoor de vrachtwagen naast de weg kon belandden is niet bekend, hier wordt onderzoek naar gedaan. Een bergingsbedrijf zal ter plaatse moeten komen om de bulkwagen uit de sloot te halen. Hoe groot de schade is, is niet bekend.