14-05-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

IC-bezetting in Groningen blijft dalen; aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen gehalveerd

Groningen - Het aantal coronapatiënten op IC-bedden in ziekenhuizen in de provincie Groningen is voor de tweede week op rij gedaald. Ook op de verpleegafdelingen voor coronapatiënten in Groningen is een scherpe, dalende trend zichtbaar.