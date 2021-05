14-05-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

’50 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen; 111 in provincie’

Groningen - In de gemeente Groningen heeft de GGD sinds donderdagochtend 50 nieuwe besmettingen met het coronavirus aangetroffen. Dat blijkt uit de dagcijfers die het RIVM vrijdagmiddag bekend maakte.