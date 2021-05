13-05-2021, 112Groningen.nl & Politie Groningen West

Politie zoekt eigenaar van aangetroffen mountainbike in Groningen

Groningen - De politie Groningen West heeft vanmorgen een mountainbike aangetroffen in Groningen. Maar van wie is deze mountainbike?

Politieagenten van Groningen West werden vanmorgen geattendeerd door een oplettende buurtbewoonster dat er al een aantal dagen een mountainbike op een afgelegen plek stond. De mountainbike stond op het Sprikkenburg naast het Van Starkenborghkanaal.





De mountainbike betreft een Matra Reborn Vbrake met zwart, witte en rode kleuren (zie bovenstaande foto). De mountainbike is door de politie meegenomen naar het politiebureau aan de Diamantlaan in Groningen. Graag komt de politie in contact met de eigenaar van de mountainbike.