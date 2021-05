13-05-2021, 112Groningen.nl & Politie Groningen Zuid

Scooterrijder met zak hennep en mes in buddyseat aangehouden in Groningen

Groningen - Afgelopen dinsdag heeft de politie Groningen Zuid een scooterbestuurder aangehouden vanwege het overtreden van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie.

Politieagenten zagen op de Paterswoldseweg in de stad Groningen een scooter rijden die met een verhoogde snelheid de agenten tegemoet reed. De agenten hebben hierop het dienstvoertuig gekeerd en zijn achter de scooterrijder aangereden om hem een stopteken te geven voor een controle.





"Tijdens de controle leek de bestuurder erg zenuwachtig", schrijft politie Groningen Zuid op haar Instagram-pagina. Wat de agenten vervolgens in de buddyseat van de scooter aantroffen verklaarde waarom.





In de buddyseat troffen de politieagenten een grote zak hennep en een mes aan. De bestuurder van de scooter werd daarop aangehouden voor overtreding van de Opiumwet en overtreding van de Wet wapens en munitie.





Het mes, zoals op de foto te zien is, is normaliter geen verboden wapen. De feiten en omstandigheden waarbij de politie dit mes aantrof, maakt het een categorie 4 sub 7 wapen, zoals genoemd in de Wet wapens en munitie.





Dit artikel kan wapens- of voorwerpen die niet verboden zijn, gezien de feiten en omstandigheden waaronder het aangetroffen wordt, toch verboden maken. Dit mes valt ook onder deze categorie uit de Wet wapens en munitie.





De scooterbestuurder werd meegenomen naar het politiebureau waar hij verhoord zal worden in de zaak. De zak hennep en de wapens zijn door de politie in beslag genomen en zullen worden vernietigd.