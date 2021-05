13-05-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

67 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen; 139 in provincie

Groningen - Het aantal besmettingen met het coronavirus in de gemeente Groningen is sinds woensdagochtend met 67 toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM donderdagmiddag naar buiten heeft gebracht.