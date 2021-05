12-05-2021, 112Groningen.nl & Dagblad van het Noorden

Veiligheidsregio Drenthe bouwt nieuwe brandweerkazerne in Eelde

Eelde - De Veiligheidsregio Drenthe gaat de brandweerkazerne in Eelde vervangen. Volgens de instantie is de bestaande brandweerkazerne aan de Burgemeester J.G. Legroweg verouderd en aan vervanging toe.