GGD: “Aantal besmettingen nam met 900 toe, lichte afname in vergelijking met vorige week”

Groningen - Het aantal nieuwe besmettingen in de provincie Groningen is in de afgelopen week licht afgenomen. Dat blijkt uit de wekelijkse update van de GGD.

Sinds de uitbraak van het coronavirus in maart vorig jaar zijn tot nu toe 35.471 personen in onze provincie positief getest. Sinds vorige week woensdag zijn er 890 nieuwe besmettingen bijgekomen. “Dit is een lichte afname ten opzichte van de week hiervoor”, schrijft de GGD. “De besmettingsgraad ligt in onze regio op 149 gevallen per 100.000 inwoners.





Dat is ruim onder het landelijk gemiddelde van 284 per 100.000 inwoners. Desondanks is het inschalingsniveau van onze regio met deze besmettingsgraad en 65 ziekenhuisopnames per 1.000.000 inwoners nog steeds zeer ernstig.”









Ruim 122.000 prikken gezet

In de provincie werden de afgelopen week 21.193 vaccinaties gezet. Het totale aantal prikken dat nu gezet is komt daarmee op 122.591. Dit zijn zowel eerste als tweede prikken. “Vanaf 6 mei zijn de mensen die jaarlijks de uitnodiging voor de griepprik krijgen uitgenodigd. Dit zijn mensen die volgens hun huisarts tot een medische risicogroep behoren. De verwachting is dat vanaf volgende week mensen die geboren zijn in 1963 een uitnodiging krijgen.”









Aantal besmettingen in groep 15 tot 19-jarigen neemt toe

De leeftijdsverdeling van personen die afgelopen week positief getest werden op het coronavirus is in vergelijk met de week hiervoor verschoven. Het aantal besmettingen in de groep van 15 tot 19-jarigen nam toe. In de leeftijdscategorie 0 tot 14 jaar gaat het om besmettingsgraad van 9%. In de groep van 15 tot 19 jaar om 15%, dit was 10%. In de categorie 20 tot 29 jaar is de graad 28%, 30 tot 65 jaar 44% en in de groep ouder dan 65 jaar is de besmettingsgraad 8%.









Meeste besmettingen in thuissituaties

Van de nieuwe besmettingen die afgelopen week ontdekt werden heeft men in 60% van de gevallen een vermoedelijke bron weten te achterhalen. Hieruit blijkt dat in 63% van de gevallen de besmetting in een thuissituatie plaatsvond, 26% bij bezoek in de thuissituatie, 16% op het werk, 3% in een zorginstelling en 3% tijdens feestelijke aangelegenheden. Op school ligt het percentage op 0%.





“Door de meivakantie heeft schoolbezoek de afgelopen week geen rol van betekenis gespeeld in de verspreiding van het coronavirus. Per nieuwe besmetting kan meer dan één vermoedelijke bron worden aangewezen, de bovengenoemde percentages tellen dan ook op tot meer dan 100%.”









Ontwikkeling

Het aantal besmettingen in de provincie nam in de afgelopen week toe. De meeste nieuwe besmettingen werden gevonden in de gemeente Pekela met 213 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners. In de gemeente Veendam gaat het om 179 nieuwe gevallen, Stadskanaal 170 en Groningen en Westerkwartier 160. “Het besmettingsniveau in de gemeente Groningen is de afgelopen week gedaald naar 160 per 100.000 inwoners.





Het ligt hiermee net boven het gemiddelde van de regio dat op 149 staat.” In de afgelopen week kwamen er drie personen te overlijden nadat zij eerder positief getest waren op het coronavirus. Het totale aantal overlijdens komt daarmee op 248.









Minder mensen lieten zich testen

In de afgelopen week lieten 12.371 personen zich testen op het coronavirus. Van hen kregen er 775, dat is ongeveer 6,3%, een positief testresultaat. Het aantal afgenomen testen is in vergelijk met de voorgaande week licht gedaald. Ook landelijk wordt deze trend waargenomen.









