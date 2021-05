12-05-2021, Annet Vieregge & Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Brand in spouwmuur van woning in Nieuwolda

Nieuwolda - Woensdagmiddag omstreeks kwart over vijf werden de brandweerkorpsen van Scheemda en Wagenborgen gealarmeerd voor een melding van een brand in een gebouw aan de Molenkade in Nieuwolda.

Vlak nadat de melding werd gedaan werd er door de meldkamer opgeschaald naar 'middel brand', hierdoor werden een extra tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse gestuurd. Bij aankomst van de eerste brandweerwagen is men meteen op onderzoek uit gegaan.

In een spouwmuur in een woning had enige tijd een brand gewoed. Brandweerlieden hebben de deur van de woning moeten forceren om de woning binnen te komen. Vervolgens is heeft men een blussing gedaan en gezorgd dat de brand onder controle werd gebracht.

Zover bekend is er bij de brand niemand gewond geraakt, wel kwam uit voorzorg een ambulance ter plaatse. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niets bekend. De onderstaande tweets is niet beschikbaar in de 112Groningen App, excuus voor het ongemak.